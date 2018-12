Le peuple marocain apporte un soutien constant à la cause palestinienne (Abdelilah El Halouti)

Il a ajouté que l’intérêt qu’accorde le Parlement marocain à cette question s’est traduit par la création d’un groupe de travail thématique pour le soutien de la cause palestinienne prévu dans le Règlement intérieur de la Chambre des représentants, notant que la Chambre des conseillers est en train de mettre en place un groupe similaire.



M. El Halouti a également indiqué que ce congrès de deux jours intervient dans un contexte mondial difficile marqué par des changements politiques profonds notamment le développement de mouvements politiques populistes, qui sapent certaines positions internationales traditionnelles dans de nombreuses crises et à leur tête le conflit israélo-arabe, et par un relâchement de l’intérêt accordé à la question palestinienne par la communauté internationale préoccupée par de nouvelles crises.



Il a ajouté que cette rencontre se tient à un moment où la ville d’Al-Qods et ses lieux saints font l’objet d’une décision injuste des Etats-Unis qui essaient de les transférer à Israël contre la volonté de la communauté internationale, la légitimité, le Droit international, les résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la commission thématique pour le soutien de la cause palestinienne à la Chambre des représentants, El Kebir Kada, a pour sa part souligné que la participation de tous les membres de ladite commission au congrès d’Istanbul consacre la conviction profonde du peuple marocain de la cause palestinienne, soulignant les efforts du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au service de la cause palestinienne notamment pour la préservation de l’identité d’Al-Qods Acharif.



Placé sous le signe "Al-Qods, capitale éternelle de la Palestine", ce congrès auquel participent environ 600 députés représentant 74 pays, planche sur l’examen de nombreuses questions liées à la dynamisation du rôle des députés pour la défense d’Al-Qods Acharif et à la constitution de commissions chargées de suivre les développements de la cause palestinienne.