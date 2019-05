Le petit garçon enlevé à Marseille retrouvé sain et sauf à Valence (procureur)

Le petit Osnachi "va bien" selon Xavier Tarabeux, procureur de la République, qui a ajouté que l'alerte enlèvement était levée et que le petit garçon allait subir des examens médicaux. L'auteur du rapt, qui a des antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue.



"C'est le veilleur de nuit de l'hôtel qui a vu l'alerte enlèvement à la télé et a appelé la police", a expliqué M. Tarabeux. Le procureur avait pris la décision, deux heures plus tôt environ, de diffuser une "alerte enlèvement" après la disparition de l'enfant avec un homme inconnu.



Le petit Osnachi a été enlevé vers 12H40 alors que sa mère se trouvait dans une salle de prière évangélique sur la Canebière à Marseille, par un homme blanc mesurant 1m80 environ. Les enquêteurs avaient ensuite aperçu l'homme et l'enfant sur des vidéos à la gare Saint-Charles.



Le plan "Alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate, déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.