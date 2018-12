Le partenariat vertical Afrique-Méditerranée-Europe, une nécessité pour faire face aux multiples défis communs (Chakib Benmoussa)

Le partenariat vertical Afrique-Méditerranée-Europe est une nécessité pour faire face aux multiples défis communs, a affirmé l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa.



'’Ce partenariat constitue un enjeu pour nos pays et doit nous inciter à trouver une dynamique pour un partenariat rénové dans sa vision, dans son pilotage, dans ses engagements et moyens et dans la mobilisation et la cohérence des acteurs’’, a dit l’ambassadeur du Maroc, lors d’une réception en l’honneur des participants à une rencontre internationale sur l’Afrique organisée jeudi à Paris.



La rencontre initiée par le centre d’études et de prospective stratégique (CEPS-OING), en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre africain d’Etudes Internationales, Diplomatiques, Economiques et Stratégiques (CEIDES), s’est articulée autour de la thématique ‘’Afrique : quelles priorités et quels moyens pour construire une dynamique économique, sociale, durable, responsable et partagée ? ».



Elle a réuni une trentaine d’intervenants de haut niveau, issus de 17 nations différentes, dont 11 de différents pays africains (Maroc, Algérie, Tunisie, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Sénégal, Ile Maurice), ainsi que des experts du monde économique, politique, culturel et diplomatique d’Europe et d’Afrique.



Dans son intervention, M. Benmoussa a affirmé que ‘’la transformation structurelle de l’Afrique passe par une gouvernance nouvelle qui doit s’appuyer sur des politiques nationales efficaces, lesquelles trouvent leur prolongement dans une coordination sous-régionale concertée, qui doit elle-même s’inscrire dans le cadre d’une perspective continentale et d’un partenariat international’’, ajoutant qu’il convient de profiter des négociations des accords post-cotonou, des discussions sur la PEV (Politique Européenne de Voisinage), du Sommet des deux rives de la Méditerranée Occidentale annoncé pour juin 2019 à Marseille… ‘’Pour lancer un projet ambitieux et mobilisateur qui s’inscrit dans une stratégie de long terme et qui favorise une meilleure gouvernance et articulation des instruments de coopération et de partenariat’’.



L’ambassadeur marocain n’a pas manqué, lors de cette réception, de souligner le grand intérêt de ce genre de conférences internationales qui permettent d’élargir les perspectives et d’enrichir les réflexions et qui contribuent à faire émerger des propositions innovantes pour répondre aux défis multiformes et complexes auxquels le continent africain fait face.



Il a indiqué, dans ce contexte, que le Maroc considère que l’Afrique fait partie de ses racines et de son identité. Le Maroc croit en l’Afrique et en ses capacités et se positionne comme l’un des hubs africains. Il a déployé pour cela une politique africaine très active, a dit M. Benmoussa.



Le Maroc contribue également par son action à faire avancer des questions multilatérales prioritaires pour l’Afrique, notamment sur les sujets de paix et de sécurité, de migration, d’intégration économique du continent, d’adaptation au changement climatique…, a souligné l’Ambassadeur marocain, ajoutant que le Royaume est, par ailleurs, sur le plan bilatéral un acteur d’une coopération Sud-Sud axée sur le partage d’expérience, la création de valeurs et des partenariats gagnant-gagnant. Il est aussi présent dans toutes les régions du continent avec des projets structurants mais aussi des projets de proximité.



Depuis l’an 2000, le Maroc a conclu près d’un millier d’accords avec les pays africain et plus de 78 % de ses IDE sont sur le continent, a-t-il souligné dans ce contexte.