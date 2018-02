Le parquet hollandais confirme la décision de faire appel contre le jugement du tribunal sur l’extradition vers le Maroc de Said Chaou

Le parquet de la région de Zélande ouest brabant (sud des Pays Bas) a confirmé, samedi, la décision de faire appel contre le jugement du tribunal au sujet de l’extradition vers le Maroc du dénommé Said Chaou, poursuivi pour trafic de stupéfiants.



La décision de faire appel a été confirmée à la MAP par la porte-parole du parquet, Martine Pilaar.



Vendredi, le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar avait affirmé que le Maroc "poursuivra ses efforts pour l'aboutissement" de la procédure d'extradition de Said Chaou par les Pays Bas, en vue de permettre à la justice marocaine de le juger pour les actes criminels graves dont il est poursuivi.



Le ministère néerlandais de la Sécurité et de la Justice avait annoncé, le 29 juin dernier, avoir arrêté cet individu qui fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux pour "association de malfaiteurs" et "trafic international de stupéfiants", rappelle-t-on.