Le pape François attendu pour une visite en Thaïlande en novembre

Le Pape François deviendra ainsi le premier souverain pontife à se rendre dans ce pays d’Asie du Sud-Est depuis près de quatre décennies. Le défunt pape Jean-Paul II s’était rendu au Japon en 1981 et en Thaïlande en 1984.



Le voyage du pape François au Japon, qu’il a lui-même dévoilé en janvier dernier, l’amènera dans la capitale Tokyo ainsi que dans les deux villes frappées par les bombes atomiques américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki.



Au Japon et en Thaïlande, la communauté chrétienne ne représente qu’une infime minorité de la population, estimée à environ 1 %. Parmi ces fidèles, près de la moitié sont de confession catholique.



La Thaïlande est dominée par le bouddhisme et le Japon par le bouddhisme et le shintoïsme.



La visite en Thaïlande coïncidera avec le 350e anniversaire du lancement de la « Mission de Siam » par le pape Clément IX. Ce groupe missionnaire fut placé sous l’autorité directe du Vatican afin de superviser les engagements au Siam, l’ancien nom de la Thaïlande.