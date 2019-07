Le nouveau président du Parlement européen appelle à la fermeté pour faire face au terrorisme

Le nouveau président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, a appelé vendredi à la fermeté pour faire face au terrorisme.



"Nous devons unir toutes nos forces dans la lutte contre le terrorisme et nous devons rester fermes dans cette lutte", a-t-il dit depuis la station de métro Maelbeek, à Bruxelles, où a eu lieu un attentat le 22 mars 2016. Outre cette station, située non loin des institutions européennes, des attentats meurtriers avaient ciblé aussi, le même jour, le principal aéroport de la capitale belge.



Pour son premier acte public en tant que nouveau Président élu du Parlement européen, le social-démocrate italien a décidé de rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme en Europe.



"Il faut rendre hommage aux martyrs dans la capitale de l'Europe. Nous devons commémorer les citoyens européens victimes de ces attentats. Il s'agit d'un hommage à toutes les victimes du terrorisme. C'est ainsi que j'ai décidé de débuter la présidence du Parlement européen'’, a affirmé M. Sassoli à l'issue de la cérémonie de commémoration à l'entrée de la station de métro bruxelloise.



David Sassoli du groupe "Alliance progressiste des socialistes et démocrates" (S&D) a été élu, mercredi à Strasbourg, président du Parlement européen, à l'occasion de la première session plénière de la nouvelle législature.



Le social-démocrate italien qui succède à son compatriote Antonio Tajani, avait remporté, avec 345 voix, la majorité absolue des suffrages exprimés au deuxième tour de cette élection (667 votes).



Membre du parti démocrate italien (centre-gauche), David Sassoli, 63 ans, était eurodéputé depuis 2009. Journaliste de formation, il était l'un des vice-présidents de l'hémicycle européen au cours de la dernière législature.