Le modèle marocain en matière de gestion du champ religieux au centre d'entretiens entre M. Toufiq et une délégation française

Le modèle marocain en matière de gestion du champ religieux a été au centre d'entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq et une délégation constituée de représentants des différents cultes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France.



S'exprimant à cette occasion, le président du conseil régional du culte musulman de Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de la délégation, Khalid Belkhadir a indiqué que cette visite d'une semaine constitue une occasion pour découvrir la particularité du modèle marocain, caractérisée par le vivre-ensemble et la tolérance.



M. Belkhadir a, dans ce sens, réitéré ces remerciements, au nom de l'Union des mosquées de France, pour le soutien du Royaume en matière de formation et d'affectation des Imams, pour promouvoir un modèle de coexistence.



De son côté, M. Toufiq a salué l’initiative de la délégation et sa volonté de découvrir le modèle marocain qui prône les valeurs de l'Islam modéré et du juste-milieu, faisant savoir que "le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qui croient en la modération pour affirmer l'universalité du discours religieux".



M. Toufiq a, dans ce sens, mis en exergue les valeurs du vivre-ensemble et de tolérance qui caractérisent la société marocaine, connue pour sa diversité ethnique et culturelle.



L’Islam, comme de toute autre religion monothéiste, est porteur d'un message d’espoir, de paix et de coexistence, pour le bien de l’humanité, a-t-il souligné.