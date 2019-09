Le ministère marocain de l'Education nationale dément le recours à des enseignants sénégalais

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti les informations faisant état du recours à des enseignants sénégalais à partir de la saison scolaire actuelle.



Dans un communiqué, le ministère a qualifié de "dénuées de tout fondement" les informations selon lesquelles des enseignants en provenance du Sénégal seront recrutés pour enseigner, à partir de la saison scolaire actuelle, certaines matières comme le Français, l’Anglais, les Mathématiques et d’autres disciplines scientifiques, telles les sciences physiques et naturelles.



Le ministère avait publié une mise au point concernant le même sujet en avril de l'année dernier, rappelle-t-on.