Le groupe hôtelier espagnol Melia renforce sa présence à Marrakech

Meliá Hotels International a annoncé l’ouverture de deux nouveaux hôtels aux Emirats arabes unis et au Maroc cette année. Le groupe hôtelier espagnol a choisi Marrakech pour abriter son cinquième établissement du Maroc.



C’est dans le quartier de la Palmeraie de Marrakech, à 18 km de l'aéroport de Marrakech, et à 9 km du centre-ville que l’hôtel est construit sur le site d’un ancien complexe hôtelier indépendant ouvert depuis 1988. Il est actuellement fermé pour rénovation afin de répondre aux normes de la marque Sol . Annonce a été faite par le groupe lors de son annonce à l’occasion de l'Arabian Travel Market (ATM) à Dubaï.



L’établissement sera connu sous le nom de « Sol Marrakech » et disposera de 211 chambres, dont 25 villas, et 6 ha d’espaces intérieurs et extérieurs. L’offre comprendra également un spa avec hammam, une salle de sport, quatre terrains de tennis, des terrains de football, volley-ball, golf, une piscine, une discothèque, un théâtre et différents restaurants.



Rappelons que deux complexes hôteliers ont récemment ouvert à Marrakech, le “Be Live Experience Marrakech Palmeraie» (4 étoiles) et le “Be Live Collection Marrakech Adults Only” (5 étoiles). L’offre touristique à Marrakech ne cesse d’accroître et propose aux visiteurs nationaux et internationaux un choix de plus en plus diversifié.