Le gouvernement français dévoile son plan de prévention de la radicalisation

La mesure la plus en vue de ce "plan national de prévention de la radicalisation", qui intervient trois ans après les dramatiques attentats de 2015 à Paris et à Saint Denis (banlieue parisienne), concerne les prisons où il s’agit notamment, à travers tout un arsenal, de prévenir les risques de "contagion" entre les détenus radicalisés et les autres.



Promis en octobre dernier par le président Emmanuel Macron, ce plan a été présenté à l’issue d'une réunion Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), qui a réuni une dizaine de ministres.



Selon des chiffres publiés par la presse, 512 personnes sont incarcérées actuellement dans les prisons françaises pour des faits de terrorisme.