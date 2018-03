Le folklore mondial fait escale à Marrakech

La ville ocre va vibrer au folklore mondial. Des sons et des tonalités du patrimoine musical d’ici et d’ailleurs vont traverser la cité du 30 mars au 1er avril 2018.



Une première à Marrakech. La ville va abriter le « Marrakech Folklore Days », le plus grand festival du folklore. Un événement qui promet d’être riche en couleurs et en sonorités.



Initié par l’Association du Patrimoine et du Folklore Mondial, ce festival a pour ambition d’offrir une plateforme d’échanges culturels en alliant art et spectacle sur des scènes à ciel ouvert érigées à travers la ville rouge. « Notre association a pour objectif principal la protection du patrimoine mondial qu’est le folklore international ainsi que sa valorisation », font valoir les organisateurs de cette manifestation.



Venant des quatre coins du globe, ce sont pas moins de 500 artistes qui présenteront le patrimoine et héritage de leurs pays respectifs pour le plus grand plaisir des spectateurs, qu’ils soient Marrakchis, touristes locaux ou étrangers.



Un concours de jeunes photographes est également prévu au programme de ce festival. Les plus belles photographies seront retenues pour représenter le patrimoine mondial.