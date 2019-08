Le film "Vitalina Varela", du Portugais Pedro Costa, grand vainqueur au festival de Locarno

Le film raconte l'histoire de Vitalina, une veuve qui arrive dans la capitale portugaise après la mort de l'homme qui l'avait quittée pour aller chercher du travail en Europe 25 ans plus tôt.



Le film a décroché le Léopard d'Or et a aussi valu à l'actrice principale - dont le film porte le nom - le Léopard de la meilleure actrice pour son interprétation puissante.



Le festival, dont c'était cette année la 72e édition, se tient chaque été dans la ville de Locarno au bord du lac Majeur.



Le Prix spécial du jury est allé à "Pa-Go (Height of the Wave)" du cinéaste sud-coréen Park Jung-bum, et le réalisateur français Damien Manivel a raflé le Léopard de la meilleure réalisation pour son film "Les enfants d'Isadora".



Regis Myrupu a pour sa part gagné le Léopard de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans "A Febre", du Brésilien Maya Da-Rin.