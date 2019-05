Le dessinateur libanais Mazen Kerbaj brosse un portrait acide et drôle du Liban dans "Politique"

Le dessinateur libanais Mazen Kerbaj vient de publier un recueil de ses dessins "Politqiue" chez Arte éditions/Actes Sud BD .



Ce roman graphique brosse un portrait portrait drôle et amer du Liban. Avec son trait vif et acéré, son regard provocateur et son humour corrosif, Mazen Kerbaj raconte un Liban plein de contradictions.



Deux rencontres ont été organisées à Paris par Arte autour du dessinateur, qui vit actuellement à Berlin.



Mazen Kerbaj est également peintre et musicien.