Le communicant marocain Omar Alaoui rejoint ESL & Network

Le communicant marocain Omar Alaoui vient de rejoindre le cabinet d'affaires publiques et de lobbying français ESL & Network, en qualité d'associé de la maison-mère parisienne, selon une information de la publication "Maghreb confidentiel" (MC).



Omar Aloui, qui a démissionné mi-octobre de son poste de chef de cabinet du président de la CGEM (Confédération générale des entreprises marocaines), Salaheddine Mezouar, avait déjà collaboré ponctuellement avec ESL via son propre cabinet, Jupiter International Affairs, rapporte ce jeudi la publication confidentielle.



"Sa nouvelle mission concernera avant tout l'Afrique, où il démarchera politiques et businessmen. Il épaulera aussi à l'occasion la filiale marocaine d'ESL, dirigée par Sami Baghdadi", précise MC.



Parmi les associés de ce cabinet de lobbying, Jean-David Levitte, ancien Sherpa de Nicolas Sarkozy l'Elysée, Bertrand Besancenot , ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et ancien envoyé spécial du président Macron dans le Golf, et DidIer Le Bret, ancien ambassadeur et ex-coordonateur national du renseignement à l’Elysée sous François Hollande.



Le cabinet ESL est présidé par Alexandre Medvedowsky.