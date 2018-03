Le chef de la diplomatie marocaine à Al Qods, une visite hautement symbolique et politique

Mardi 27 Mars 2018 modifié le Mardi 27 Mars 2018 - 17:05

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est rendu mardi en Cisjordanie via le passage al Karama, et a accompli la prière d'Addohr à la mosquée d'Al Aqsa à Al Qods. cette visite a une forte charge symbolique et politique après la décision américaine de déclarer Jérusalem capitale d'Israël.