Le chanteur marocain Saad Lamjarred quitte la prison de Luynes

Incarcéré depuis le 18 septembre à la prison de Luynes (sud de la France), la chanteur marocain a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la cour d'appel, sa détention ne se justifiant plus à ce stade de l'instruction, a confirmé l'information le journal Var Matin de ce jeudi.



Placé en détention provisoire depuis le 18 septembre dernier, dans le cadre d'une plainte pour viol à Saint-Tropez, le chanteur Saad Lamjarred a été libéré avec une caution de 75.000 euros.



La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie, par les avocats du chanteur, d'un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté de leur client.



La cour a pointé du doight le fait que le chanteur avait fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour des abus sexuels. Elle a toutefois estimé qu'à ce stade de l'instruction, après le retour des conclusions d'expertises, un contrôle judiciaire suffisait et que Saad Lamjarred pouvait être remis en liberté.



Le chanteur ne doit pas quitter la France, remettre son passeport, rester dans sa résidence parisienne et pointer une fois par semaine au commissariat le plus proche, ne pas se rendre dans la région PACA et répondre aux convocations.