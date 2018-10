Des de médecins incontournables de l'oncologie, de la chirurgie oncologique et de la radiologie spécialisée en Imagerie médicale ont affirmé, mercredi à Casablanca, que le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 grâce au dépistage précoce. Ces médecins s'exprimaient lors d’une conférence initiée sous le thème "Prévention et Dépistage du Cancer du Sein", par Le Groupe Oncologie & Diagnostic du Maroc (ODM), en collaboration avec l'association '’Les amis du ruban rose’’.



Ainsi la présidente de cette association, Mme Latifa Charif, a expliqué que le dépistage précoce peut sauver des vies, plaidant pour la sensibilisation des femmes quant au danger de cette maladie et de les convaincre de faire des mammographies préventives, dans la mesure où quand il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri. Elle a noté que cette conférence, organisée à l’occasion d’Octobre rose, revêt un intérêt particulier mobilisant oncologues et patientes marocains afin de sensibiliser davantage contre le cancer du sein à travers plusieurs actions qui vont rythmer ce mois, dédié à la sensibilisation et au dépistage.



De leur côté, des médecins de l’oncologie, de la chirurgie oncologique et de la radiologie spécialisée en imagerie du sein ont fourni, à cette occasion, des données scientifiques sur cette maladie, observant qu’une mobilisation tous azimuts quant au danger de cette maladie, à travers un planning riche et varié et des actions concrètes, peut sauver de nombreuses vies humaines. Ils ont, en outre, plaidé pour une meilleure diffusion du message afin d’inciter les femmes à franchir le pas du dépistage, et leur expliquer de quelle manière le dépistage précoce peut sauver des vies, le tout dans un langage simplifié et accessible à tous.



Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une campagne médiatique faite de capsules et vidéos porteuses de messages de sensibilisation et de prévention sur l’utilité du dépistage et une meilleure diffusion du message afin d’inciter les femmes à franchir le pas du dépistage.



Chaque année, le mois d’octobre est, dans le monde entier, consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Conscient de l’importance du dépistage et désireux d’en faire bénéficier un maximum de femmes, le groupe ODM organise, à cette occasion, plusieurs activités notamment à Casablanca et Marrakech.