Le caftan marocain brille de mille feux à Beyrouth

Le caftan marocain a brillé de mille feux, jeudi soir à Beyrouth, lors d'un défilé organisé dans le cadre de la Fashion Week de la capitale libanaise.



Initié par la fondation "Lips Management" du styliste international libanais, Johnny Fadlallah en présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban, M. M'hamed Grine et des personnalités du monde de l'art et de la culture, cet événement a été l'occasion de présenter les dernières tendances du caftan marocain, créé par la styliste marocaine Salima El Boussouni.



Lors de cette soirée, El Boussouni a présenté une collection diversifiée et innovante du caftan marocain, qui a suscité l'admiration du public qui a découvert la richesse du patrimoine marocain et la diversité de ses cultures et ses traditions.



En marge du défilé de mode, la styliste marocaine Hanan Ghazouani a participé à une exposition avec des sacs à main et des accessoires inspirés des couleurs de la mosaïque.



A cette occasion, Mme El Boussouni a indiqué dans une déclaration à la MAP que cet événement artistique constitue une opportunité de présenter une collection du caftan marocain où se mêlent modernité et authenticité.



Elle a noté que cet événement offre également l'opportunité de jeter la lumière sur la richesse et la beauté du caftan marocain et de mettre en valeur l'art de vivre à la marocaine à travers le caftan traditionnel.



Pour sa part, Mme Ghazouani a souligné que l'exposition est une occasion de présenter un produit marocain authentique, notant que l'artisanat marocain s'est imposée dans le monde de la mode à travers le monde.