Le cabinet Kantar lance son activité de Conseil en stratégie de marque au Maroc

Il s'agit d'un process unique, avec à la clé un "Brand Book", permettant aux marques de développer une Brand Strategy, qui assure un engagement de ses clients dans la durée et qui la rend "irrésistible", même face aux aléas conjoncturels, et surtout d'accompagner les entreprises dans l'exécution de leur stratégie de marque, précise le cabinet.



Citée par le communiqué, la directrice générale de Kantar Maroc, Siham Malek, a indiqué que "le lancement du Brand Strategy Toolkit au Maroc vient répondre à un besoin exprimé par nos clients qui souhaitent que Kantar les accompagne au-delà des études et analyses, dans l'exécution même de leur stratégie de marque".



Pour sa part, Irene Hubertz, global brand strategy director Kantar et créatrice du Brand Strategy Toolkit, a expliqué ''qu'en moyenne les entreprises, qui ont eu recours au Brand Strategy Toolkit et qui ont suivi minutieusement le process d’exécution de la stratégie, ont enregistré une croissance de 30% de leur chiffre d’affaires dès la première année".



"Dans le monde, seules 5% des marques sont considérées comme excellentes, dynamiques et qui suivent rigoureusement une stratégie de marque impactante. Ce sont celles qui enregistrent une progression régulière de leur chiffre d’affaires, de leur taux de croissance ainsi que de leur part de marché", a t-elle ajouté.



Déroulé sur 5 étapes (preparation/ insights development/ brand ambition/ touchpoint guardrail/ brand book), Brand Strategy Toolkit a déjà rencontré un vif succès auprès de marques telles que Lipton, SAS (compagnie aérienne scandinave), Costa Crociere, Air France et KLM, fait savoir le communiqué, ajoutant que toutes ces marques ont profité de cet outil pour retravailler leur stratégie de marque et développer leurs chiffres d’affaires.



L’accompagnement des marques sur le Brand Strategy Toolkit au Maroc sera assuré par des consultants marocains et internationaux de Kantar. Kantar Maroc compte, dans les prochaines années, déployer cet outil auprès d’un grand nombre de ses clients.



Le Brand Strategy Toolkit se veut une suite logique du "NeedScope", autre outil de Kantar, déployé depuis plusieurs années sur le marché marocain, selon la même source, notant que celui-ci, axé sur l’identification et la segmentation de la clientèle, permet à partir d’études et d’analyses marketing de définir les attributs de la marque et d’identifier son positionnement idéal.



"Depuis son lancement au Maroc, le NeedScope est devenu ces trois dernières années un outil très apprécié par les directions marketing des clients de Kantar. L’outil s’adapte à tous les secteurs d’activité. Plus d’une dizaine de clients y ont déjà eu recours dans les télécoms, la banque, les assurances, l’automobile et les FMCG (biens de grande consommation)", lit-on dans le communiqué.



Kantar est l'un des principaux groupes mondiaux d’études, d’insights et de conseil. Il compte plus de 30.000 collaborateurs qui travaillent pour leurs clients présents dans plus de 100 pays. Au Maroc, Kantar développe depuis de nombreuses années des stratégies pour ses nombreux clients, multinationales et entreprises nationales.