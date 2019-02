Le Wydad de Casablanca décroche une victoire (1-0) sur la pelouse de Lobi Stars du Nigeria

L'unique réalisation du WAC a été l’œuvre de Mohamed Nahiri, qui a transformé un penalty à la 20è minute. Mohamed Onajem a raté la balle de break en échouant sur le même exercice peu après l'heure de jeu.



En match comptant pour la même journée, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns ont surclassé vendredi à domicile les Ivoiriens de l’Asec Mimosas sur le score de 3 buts à 1.



Mosa Lebusa (10è), Themba Zwane (56è) et Emiliano Tade (90è) ont inscrit les trois buts du Mamelodi, alors qu'Ahmed Diomande (15è) a marqué l'unique but ivoirien depuis le point de penalty. A l’issue de cette journée, le WAC (+3) et Mamelodi Sundowns (+2) se partagent la tête du classement avec 6 points, avec trois unités d'avance sur leurs adversaires.



Après deux matchs disputés à l’extérieur, le WAC accueillera Lobi Stars, lors de la 4è journée (12 février), alors que l’Asec et le Mamelodi Sundowns s’affronteront à Abidjan.