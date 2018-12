Le TGV "Al Boraq" heurte mortellement un homme près de Tanger

Le train Al Boraq a mortellement heurté un homme qui s'est jeté sur les rails, vendredi, entre Sidi Lyamani et Aqouass Briech, indique l'Office national des chemins de fer (ONCF) dans un communiqué.



"Le 14/12/2018 vers 18h55, le train Al Boraq à destination de Tanger s'est arrêté d’urgence entre Sidi Lyamani et Aqouass Briech après avoir heurté et tué un homme qui s’est jeté devant le train", précise-t-on de même source, ajoutant que cet accident a provoqué la perturbation du trafic sur la ligne à Grande Vitesse.



La situation normale a été rétablie à 21h15 après intervention des sapeurs-pompiers et dégagement du cadavre, fait savoir l'ONCF.