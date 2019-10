Le Sommet Afrique-France 2020, un rendez-vous incontournable du concret (Hélène Le Gal)

La 28-ème édition du Sommet Afrique-France, prévue du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux sur le thème de la ville et des territoires durables, se veut un rendez-vous politique, économique et culturel incontournable d'envergure internationale qui présente des solutions concrètes pour la ville et les territoires durables, a souligné, mardi à Rabat, Mme Hélène Le Gal, ambassadeur de France au Maroc.



S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation des spécificités de cette édition, Mme Le Gal a relevé que cette rencontre internationale importante se penchera sur une thématique pertinente qui concerne non seulement les Chefs d'Etat africains invités, mais aussi des décideurs privés et publics à divers niveaux, des bailleurs de fonds et des organisations de la société civile africaines et françaises.



"Il s'agit d'un rendez-vous à la fois tourné vers la participation, l'action, et les réalisations qui ambitionne de déboucher sur de nouveaux partenariats, en particulier dans le domaine économique", a précisé la diplomate, mettant l'accent sur l'importance de cet événement qui prévoit la participation de quelque 54 Chefs d'Etat africains, 500 entreprises françaises et africaines, 1000 entrepreneurs africains et 15.000 acteurs de la ville durable, réunis tous pour présenter leurs visions, projets et solutions permettant d'aborder une problématique commune aux villes africaines et françaises.



Le Sommet Afrique-France 2020 sera l'occasion pour l'ensemble des parties prenantes de la ville, aussi bien au niveau de l'Etat, qu'aux niveaux de la société civile, des entreprises et des financeurs, pour discuter des enjeux liés aux territoires durables et apporter des solutions concrètes aux problématiques urbaines communes des populations africaines, a indiqué dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général adjoint du Sommet, M. Stephan Dubost.



"La ville durable est ainsi une ville qui met en jeu un projet environnemental, économique et social", a-t-il dit, attirant l'attention, dans ce sillage, sur les questions de mobilité et d'accès au logement, à l'éducation et aux soins, qui seront largement abordées lors de cette rencontre internationale.



Annoncée par le Président français Emmanuel Macron, à Ouagadougou en 2017, la 28-ème édition du Sommet Afrique-France 2020 sera marquée par la mise en place d'une "Cité des solutions", conçue comme une ville avec une approche inclusive à 360 degrés, organisée autour de sept quartiers thématiques à savoir "accéder aux services essentiels", "se déplacer dans la ville", "nourrir les villes", "vivre dans la ville", "aménager et embellir la ville", "connecter la ville" et "financer et structurer les projets".



Au menu de ce rendez-vous politique majeur qui réunit des acteurs politiques et économiques africains et français, en vue d'agir et de s'engager sur la ville durable de demain, figurent également des festivités sportives et culturelles, avec notamment à l'affiche un match de foot Afrique-France au Stade Matmut Atlantique et un concert de musique urbaine à la Place des Quinconces.