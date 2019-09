Le Sénégal réitère son soutien ferme et constant à la marocanité du Sahara

Le Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et constant à la marocanité du Sahara, considérant le plan d’autonomie présenté par le Royaume comme la seule solution à ce différend régional.



Cette position a été réaffirmée lors d’un point de presse par le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.



“Je voudrais réitérer à ce propos le soutien ferme et constant de la République du Sénégal à la marocanité du Sahara. C’est une position que le Sénégal défend depuis longtemps”, a déclaré le chef de la diplomatie sénégalaise, réaffirmant l’appui de son pays au rôle des Nations Unies pour trouver une solution à cette question.



M. Bourita a exprimé, à cette occasion, ses remerciements pour le ministre et la diplomatie sénégalaise qui, a-t-il dit, a “toujours été aux côtés” du Maroc dans son combat pour l’intégrité territoriale, ajoutant que le Royaume restera toujours reconnaissant à ce rôle” fort et actif “de cette position exprimée à chaque fois dans les réunions régionales et internationales.



M. Amadou Ba effectue une visite de travail et d’amitié de deux jours au Maroc, la première du genre depuis sa nomination en avril dernier.