Le Sahara au centre d'un entretien de Nasser Bourita avec une délégation du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a examiné, jeudi à Rabat, avec une délégation de députés du groupe d'amitié France-Maroc de l'Assemblée Nationale, plusieurs questions portant notamment sur l''immigration illégale, le droit d'asile, le Sahara marocain et le terrorisme, ainsi que des sujets d'ordre économique.



"Nous sommes venus pour rencontrer nos homologues marocains députés, mais aussi des ministres, qui travaillent sur des sujets d’intérêt commun", a affirmé le président du groupe d'amitié France-Maroc, Mustapha Laabid, qui conduit cette délégation, en visite de travail de deux jours dans le Royaume.



Parmi les sujets importants évoqués lors de cette rencontre figurent "la question de l'immigration, le droit d'asile, le Sahara et le terrorisme, ainsi que toutes les questions économiques, notamment l'agriculture et l'économie numérique", a ajouté M. Laabid dans une déclaration à la presse à l'issue de cette entrevue.



"Nous sortons de cette réunion très fructueuse avec beaucoup d'espoir que cette rencontre puisse se renouveler rapidement et produire des choses concrètes. Nous voulons être dans le mouvement, l'action et le pragmatisme", a-t-il dit.



M. Laabid a fait également état d'échanges de la délégation du groupe d'amitié France-Maroc avec le vice-président de la Chambre des Représentants, Rachid al Abdi.



Les députés français ont réitéré la position française "claire" portant sur le soutien de l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour le règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Les membres de la délégation ont salué, lors de cette rencontre avec lRachid El Abdi, le grand développement que connaissent les provinces du sud du Royaume et aussi les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines.



Ils ont annoncé, à cette occasion, l’organisation d’une rencontre au sein de l’Assemblée nationale française pour débattre de la question du Sahara marocain et mettre à nu les contre-vérités que font circuler les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, indique un communiqué de la Chambre des représentants.



Sur le Mondial 2016, Mustapha Laabid a évoqué l'organisation d'une Soirée à l'Assemblée nationale pour soutenir la candidature du Maroc.



La visite de la délégation française a pour objectif de poser les jalons d'une nouvelle ère de coopération franco-marocaine, d'impulser un nouveau souffle aux relations parlementaires franco-marocaines avec plus d'ouverture, d'ambition et de diligence et de faire fructifier les partenariats franco-marocains.