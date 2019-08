Le SG de l'ONU condamne "fermement" l'attentat à la voiture piégé de Benghazi

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat à la voiture piégée perpétré samedi à Benghazi, en Libye, où deux employés de l'ONU ont été tués et trois autres figurent parmi les blessés.



"Le Secrétaire général adresse ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés", a indiqué dans un communiqué le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, soulignant que M. Guterres "appelle les autorités libyennes à ne ménager aucun effort pour identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cet attentat".



"Le Secrétaire général appelle toutes les parties à respecter la trêve humanitaire instaurée pendant l'Aïd al-Adha et à retourner à la table des négociations pour poursuivre l'avenir pacifique que mérite le peuple libyen", a ajouté M. Dujarric. Deux membres du personnel de la Mission de soutien des Nations Unies en Libye (MANUL) ont été tués, samedi, dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi (près de 1000 km de Tripoli), dans l'est de la Libye, avait annoncé une source sécuritaire.



Cette attaque intervient alors que les parties en conflit en Libye venaient de donner leur accord sur le principe d'une trêve pendant les festivités de l'Aïd Al-Adha, à laquelle avait appelé la MANUL.