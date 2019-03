Le Roi Mohammed VI et le pape François signent l'Appel d'Al Qods/Jérusalem

"Nous pensons important de préserver la Ville sainte Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l'humanité et, par dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes", ont-ils dit dans une déclaration inédite, soulignant son "unicité et sacralité".



Le Roi Mohammed VI est président du "Comité Al-Qods" (Jérusalem en arabe), issu de l'Organisation de la coopération islamique.



Al Qods doit demeurer un "lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue", ont demandé le pape François et le Roi Mohammed VI.



"Dans ce but, doivent être conservés et promus le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l'identité culturelle particulière d'Al Qods Acharif" , ont-ils plaidé.



Ils ont appelé à "garantir la liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte".



Leur appel commun intervient alors que Jérusalem est au coeur de tensions diplomatiques, notamment depuis la décision du président américain Donald Trump d'y transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv.



Le statut d'Al Qods st l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien.



L'ONU considère que cette question doit faire l'objet d'un accord entre Israéliens et Palestiniens, et qu'en attendant les capitales ne doivent pas établir à Jérusalem leur représentation diplomatique en Israël.



Voici le texte de cet appel solennel:



«Nous pensons important de préserver la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l'humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue.



Dans ce but, doivent être conservés et promus le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l'identité culturelle particulière de Jérusalem / Al Qods Acharif.



Nous souhaitons, par conséquent, que dans la Ville sainte soient pleinement garantis la pleine liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte, de sorte qu'à Jérusalem / Al Qods Acharif s'élève, de la part de leurs fidèles, la prière à Dieu, Créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre».