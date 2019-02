Le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI d'Espagne président la cérémonie de signature de 11 accords bilatéraux

Le Roi Mohammed VI et Roi Don Felipe VI ont présidé, mercredi au Palais des Hôtes à Rabat, la cérémonie de signature de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Ces accords, de nature à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération maroco-espagnoles, témoignent de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales, ainsi que de la volonté des deux Souverains, le Roi Mohammed VI et le Roi Don Felipe VI, de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel qui lie les deux pays voisins et amis.



Le premier accord est un mémorandum d'entente établissant un partenariat stratégique multidimensionnel entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Il a été signé par MM. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et Josep Borrell i Fontelles, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération.



Les deux ministres ont également signé le 2-ème accord, un protocole relatif à la donation irrévocable du Grand Théâtre Cervantes de Tanger.



Le 3-ème accord est relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité. Il a été signé par les ministres de l'Intérieur des deux pays, respectivement, M. Abdelouafi Laftit et M. Fernando Grande-Marlaska Gomez.



Le 4-ème accord est un mémorandum d'entente pour l'établissement d'un partenariat stratégique en matière d'énergie. Il a été signé par MM. Aziz Rebbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, et José Dominguez Abascal, secrétaire d'Etat espagnol à l'énergie.



Les deux responsables ont également signé le 5-ème accord, un mémorandum d'entente relatif au développement d'une troisième interconnexion électrique Maroc-Espagne.



Le 6-ème accord est un mémorandum d'entente entre la Fondation nationale des Musées (Maroc) et le ministère espagnol de la Culture et des Sports pour la coopération en matière de Musées. Il a été signé par MM. Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées, et M. José Guirao Cabrera, ministre espagnol de la Culture et du Sport.



Le 7-ème accord est un mémorandum d'entente entre la Fondation nationale des Musées et le Musée national Centre d'art Reina Sofía (Espagne), pour l'organisation d'une exposition à Madrid. Il a été signé par MM. Mehdi Qotbi et M. José Guirao Cabrera.



Le 8-ème accord est un mémorandum d'entente entre les Archives Royales (Maroc) et le Patrimoine national du Royaume d’Espagne, pour l'organisation au Palais Royal à Madrid d'une exposition sur les collections royales des deux pays. Il a été signé par Mme Bahija Simou, directrice des Archives Royales et M. Alfredo Pérez de Arminan, président du Conseil d'administration du Patrimoine national d’Espagne.



Le 9-ème accord est un mémorandum de collaboration avancée pour la mise en œuvre du dispositif de facilitation des flux du commerce et des passagers au niveau du Détroit de Gibraltar. Il a été signé par MM. Fouad Brini, Président du Directoire de Tanger Med Port Authority et Manuel Moron Ledro, directeur général de l'autorité portuaire d'Algésiras.



Le 10-ème accord est un mémorandum d'entente entre la Royal Air Maroc (RAM) et IBERIA Airlines. Il a été signé par MM. Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, et Luis Gallego, PDG d'IBERIA.



Le onzième accord est un mémorandum d'entente pour l'assistance et la coopération mutuelle entre l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV - Espagne). Il a été signé par Mme Nezha Hayat, présidente de l'AMMC et M. Sebastian Albella Amigo, président de la CNMV.



La cérémonie de signature de ces accords s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers du Roi, de membres du gouvernement, ainsi que de la délégation officielle accompagnant le Roi Don Felipe VI d'Espagne.