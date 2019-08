"Le Roi Mohammed VI: Un courage du changement", nouvelle publication d'Al Ahdath Al Maghribia

"Le Roi Mohammed VI: Un courage du changement" est l’intitulé du nouvel ouvrage du quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui vient de paraître à l'occasion du 20ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Ce livre de 271 pages (grand format), retrace les 20 ans de règne du Roi Mohammed VI, avec les réalisations, les événements et les faits qui reflètent le style unique distinguant le Souverain: "le courage du changement associé à l’humilité des grands".



"Les vingt ans de règne de SM le Roi est une période qui mérite d'être célébrée", a affirmé le directeur de publication du journal, Mokhtar Laghzioui dans l’avant-propos de cet ouvrage.



Assurant que le Souverain a toujours adopté un langage franc avec Son peuple, Laghzioui a ajouté qu'il "est de notre droit dans de tels moments de célébration d'être fier de notre expérience marocaine unique à tous les niveaux".



Dans une présentation de l'ouvrage intitulée "Les 20 ans de règne du Roi Mohammed VI qui ont reconstruit le Royaume du Maroc : le courage du changement", la famille de la rédaction d'Al Ahdath Al Maghribia écrit que "La vitalité de Sa Majesté lui a permis de parcourir les jungles de l'Afrique, les dunes du Golfe, la neige de Russie et les distances lointaines menant vers l'Inde et de la Chine ... désirant à son pays d'atteindre les plus hauts niveau de progrès civilisationnel.



Elle souligne, en outre, que le Souverain a gagné durant plus de 20 ans, le respect, l'amour et l'admiration de son peuple, ainsi que l'estime de ses adversaires et de ses alliés. Il a ainsi dirigé un pays qui aspirait de plus en plus à accéder au club des Etats émergents, grâce à l'exception marocaine qui a fait du Maroc une véritable oasis de stabilité politique, de sécurité, de construction économique et de réhabilitation sociale.



Le livre décrit un certain nombre de "changements courageux" qui ont caractérisé le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au cours des deux dernières décennies, tels que la réparation des victimes de violations des droits de l'Homme commises dans la passé, grâce à l'Instance équité et réconciliation (IER), la réhabilitation de l'Amazigh et l'ouverture sur les différents affluents de l'identité nationale.



La publication s'arrête également sur les réalisations en matière des droits des femmes, la mise en place du nouveau concept du pouvoir, la proposition d'autonomie du Sahara marocain et enfin la recherche d'un nouveau modèle de développement.



Par ailleurs, le livre traite de la grande révolution constitutionnelle de 2011, de la diplomatie royale sur le continent africain, de la stratégie du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, de la réforme du champ religieux, la promotion de la jeunesse, la protection de l'environnement, sans négliger la touche humaine de Sa Majesté à travers Ses initiatives et Son contact direct avec les citoyens.