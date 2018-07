Le Roi Felipe VI d'Espagne : "nos relations avec le Maroc sont stratégiques grâce à notre amitié

"D'abord parce que nous sommes réunis au cœur de l'Andalousie, et que les mots de dialogue, d'altérité et de diversité ont ici une résonance qui nous ramène à ce qu'écrivait Paul Valéry, il y a bien longtemps, pour nous dire que, quels que soient les aléas de l'histoire ou de l'instant, la Méditerranée a été et restera pour toujours l'espace privilégié où se fabrique et se construit la civilisation", a souligné M. Azoulay.



Cette édition, a-t-il noté, "est auréolée par le triple sceau de l'Espagne, du Maroc et de l'Andalousie et la démarche pionnière et la stratégie visionnaire de SM le Roi Mohammed VI".



Devant une assistance fascinée par la beauté de l'édifice qui abrite cette importante rencontre, le conseiller du Roi a lancé un appel en faveur d'un dialogue et une convivialité «forgée par la connaissance et le respect de toutes nos histoires additionnées dans la richesse de toutes leurs diversités».



"Cette convivialité que le penseur espagnol Joaquin Costa, l'un des brillants esprits du 19ème siècle, a appelé de ses vœux, en soulignant que mon pays, le Maroc, fut le passeur inspiré et visionnaire par lequel arrive en Espagne la civilisation des lumières", a rappelé M. Azoulay.



Le Conseiller du Roi a relevé que le congrès mondial des études sur le Moyen-Orient «a eu le talent et la volonté de réunir, pour une réflexion collective, scientifique et experte sur la façon dont sont abordées, enseignées ou débattues les relations du mode occidental avec l'espace arabo-musulman, notamment en Moyen Orient et en Afrique du Nord».



De son côté, la présidente du gouvernement régional andalou s’est félicitée de l'engagement du Maroc, à travers sa contribution dans le rayonnement de la Fondation Trois cultures de la Méditerranée, "pour que cet organisme continue d'être un espace de dialogue et de cohabitation".



Pour sa part, M. Nassir Abdulaziz Al Nasser, haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, a salué les efforts du Maroc et le leadership du Roi Mohammed VI, "un chef d’État visionnaire qui a promu les valeurs de la paix et œuvre en faveur du dialogue entre les civilisations".



Du 16 au 20 juillet, la capitale andalouse accueille 3.000 chercheurs et académiciens de plus de 100 nationalités qui débattront durant quatre jours des grandes questions et défis auxquels est confronté le monde arabo-musulman et son entourage.



Plusieurs ateliers et workshops seront organisés durant cet événement auquel le Maroc sera présent avec force à travers une riche programmation culturelle et musicale qui fera découvrir aux participants et à la population andalouse la nouvelle facette de la scène artistique marocaine.