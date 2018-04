Le Qatar soutient les opérations militaires occidentales contre la Syrie

Le Qatar a "exprimé son soutien" samedi aux opérations militaires lancées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien, après l'attaque chimique présumée, perpétrée le 7 avril à Douma et qui a fait des dizaines de morts, rapporte l'Agence de presse qatarie QANA.



"L'utilisation continue par le régime syrien contre les civils d'armes chimiques et qui frappent sans discrimination requiert une action immédiate de la communauté internationale pour protéger le peuple syrien et pour ôter au régime des armes interdites au niveau international", a indiqué le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué, cité par QANA.



Le Qatar a également appelé le Conseil de sécurité à s'acquitter de ses responsabilités en mettant un terme aux crimes du régime et à l'utilisation d'armes interdites au niveau international et à traduire les auteurs de ces crimes en justice internationale.