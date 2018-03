Le Qatar aspire à promouvoir les importations des produits agricoles marocains, a affirmé lundi à Rabat, le ministre qatari de la municipalité et de l'environnement, Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi.



Lors d'une entrevue avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, M. Al Rumaihi en visite de travail au Maroc dans le cadre de la 7è session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie, a mis en avant dans une déclaration à la MAP, l'importance de cette visite dans la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine agricole et la promotion des échanges commerciaux.



Dans ce sens, il a fait savoir qu'un navire bateau marocain chargé de produits agricoles et industriels est arrivé à Qatar, ce qui témoigne de la volonté du Qatar de booster la coopération économique avec le Royaume.



Cette visite sera couronnée par la signature d'une convention de coopération dans le domaine agricole portant notamment sur l'élevage, la pêche maritime et l'échange d’expériences entre les cadres des deux pays, a-t-il souligné.



Après avoir insisté sur les relations exemplaires unissant les deux pays, il a appelé à multiplier les échanges et les visites entre les experts des deux pays afin de développer davantage les relations économiques.



Les travaux la 7è session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie constitue une occasion pour procéder à l'évaluation du bilan de la dernière session, prospecter les opportunités de coopération, examiner les sujets d'intérêt commun, se concerter et échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales.