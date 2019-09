Le Prince Moulay Rachid reçoit le Grand-Duc héritier de Luxembourg et son épouse

Le Prince Moulay Rachid a reçu, lundi au Palais des Hôtes à Rabat, le Grand-Duc héritier de Luxembourg, le Prince Guillaume, et son épouse la Grande Duchesse héritière la Princesse Stéphanie de Lannoy, en visite au Maroc à la tête d'une mission économique de très haut niveau.



Le Grand-Duc héritier de Luxembourg, le Prince Guillaume, accompagné de son épouse la Princesse Stéphanie de Lannoy, était arrivé dimanche soir à Casablanca pour présider une mission économique de très haut niveau, dirigée par le vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, et comprenant les représentants d'une cinquantaine d'entreprises qui reflètent le tissu économique varié et dynamique du Luxembourg.