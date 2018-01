Le Prince Moulay Rachid désigné nouveau président de la Fédération Royale Marocaine de Golf

La candidature du Prince Moulay Rachid a été approuvée par acclamations par les participants à cette Assemblée Générale de la FRMG.



A cette occasion, le président délégué de la FRMG, Mustapha Zine, a salué ce "grand moment" suite à la désignation de SAR le Prince Moulay Rachid qui contribuera pleinement à rehausser le niveau de la pratique golfique au Maroc.



"SAR le Prince Moulay Rachid préside depuis plus de 15 ans l'Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH) et à ce titre, il a contribué depuis 2002 au développement du Golf National Professionnel et à la promotion du Maroc en tant que destination du tourisme golfique", a rappelé M. Zine.



"Golfeur chevronné, Son Altesse Royale a participé à de nombreuses compétitions internationales prestigieuses", a souligné Zine qui occupe également la fonction de vice-président délégué de l'ATH.



Un total de huit clubs ont pris part à cette Assemblée, à savoir les représentants du royal golf de Marrakech, du golf d'Assoufid, du golf de Samanah de Marrakech, du Golf d'Al Maaden de Marrakech, du Domaine Royal Palm, du Palmeraie golf Palace et du golf d'Amelkis de Marrakech.