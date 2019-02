Le Président chilien invite Juan Guaidó au Sommet fondateur du Prosur à Santiago

Le président chilien, Sebastián Piñera, a annoncé mercredi qu'il avait invité le président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, à participer au Sommet convoqué à Santiago du Chili pour le lancement de Prosur, un nouveau bloc de pays de la région qui, selon ses initiateurs, remplacera l'Unasur (Union des nations sud-américaines).



"Nous avons une réunion des présidents en mars dans notre pays et bien sûr, nous invitons Juan Guaidó", a déclaré M. Piñera, alors que M. Guaidó a annoncé jeudi une tournée dans plusieurs pays de la région.



Le Sommet de Santiago, qui se tiendra lors de la deuxième moitié de mars, aura pour objectif de "pouvoir discuter avec détermination comment traiter de nombreux problèmes qui affectent notre continent", a déclaré M. Piñera qui se trouvait dans la région sud de Biobío où il a présidé un acte solennel à la mémoire des victimes du séisme de magnitude 8,8 qui avait dévasté le 27 février 2010 plusieurs régions du Chili.



Le séisme, qui a été suivi d'un tsunami, avait fait 526 morts et des dégâts évalués à environ 30 milliards de dollars.



Selon les médias locaux, les dirigeants du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, du Pérou, du Paraguay, de la Bolivie, de l'Équateur, de l'Uruguay et du Suriname ont été invités à ce Sommet fondateur du Prosur avec pour objectif principal de créer un nouveau bloc régional en Amérique du Sud suite à une initiative promue par les gouvernements du Chili et de la Colombie.