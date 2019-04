Le New York Times s'excuse pour un dessin antisémite

Samedi 27 avril, le quotidien américain The New York Times a présenté ses excuses après la publication d'un dessin antisémite représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump.



Le dessin, publié jeudi dans l'édition internationale, montre Netanyahu en chien-guide portant un collier avec une étoile de David et menant un Trump aveugle et coiffé d'une kippa.



Dans ses excuses publiées sur Twitter et à paraître également dans l'édition de lundi, la section Opinion du NYT a affirmé que le dessin « comprenait des clichés antisémites ». « L'image était offensante, et c'était une erreur de jugement de la publier », a ajouté le quotidien.