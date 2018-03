Le Mauritanien Ibrahim Thiaw nommé Conseiller spécial de l’Onu pour le Sahel

Le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, a nommé le Mauritanien, Ibrahim Thiaw, Conseiller spécial pour le Sahel afin d’intensifier les efforts visant à faire progresser le recalibrage de la Stratégie intégrée de l’Onu au Sahel et son nouveau Plan d'appui pour cette région d'Afrique.



M. Thiaw travaillera en collaboration avec Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, indique un communiqué de l’Organisation internationale.



Il ajoute que cette nomination permettra de servir des millions de personnes dans l’une des régions les plus complexes du monde, en vue de la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030.



Actuellement Secrétaire général adjoint et Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), M. Thiaw compte une expérience de plus de 40 ans dans le développement durable, la gouvernance environnementale et la gestion des ressources naturelles.