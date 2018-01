Le Marocain Khalil Lemsiyeh remporte le Marathon international de Fès

Chez les femmes, le marathon a été dominé par Sanae El Mansouri de Fès qui a signé un temps de 2h45mn24sec, suivie de ses deux compatriotes Ilham El Mouradi (3h02mn30sec) et Meyriem Khali (3h06mn43sec).



Concernant le Semi-marathon (21km), les trois premières places, chez les hommes, sont allées à Hamza Sahli (1h04mn03 sec), Montacer Zaghou (1h04mn 07sec) et Said Rbina (1h04mn12 sec).



Côté femmes, le Semi-marathon a été remporté par Fatiha Benchatki (1h16mn44 sec), suivie de Kabira El Gmiri (1h18mn27 sec) et Aicha Darif (1h20mn19sec).



Initiée par l’association ‘’Elite Running Club’’, la première édition du marathon international de Fès a connu la participation de quelque 3.000 athlètes représentant une vingtaine de pays européens et africains, dont la France, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Gabon et le Kenya.



Placée sous le signe ‘’We love it’’, cette manifestation internationale vise à promouvoir la pratique sportive, découvrir de nouveaux athlètes à même de défendre les couleurs nationales dans les différents rendez-vous sportifs et à contribuer à la promotion touristique de la capitale spirituelle. (map)