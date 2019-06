Le Maroc, une porte d'entrée idéale pour l’Afrique (ministre québécoise)

Le Maroc est une porte d’entrée idéale aux marchés africains, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.



Le Québec est en train de développer une vision pour l’Afrique en vue de diversifier ses marchés, a indiqué la responsable québécoise dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, mettant en avant le rôle que peut jouer le Maroc dans cette vision "eu égard aux très bonnes relations qui le lie à cette province canadienne".



L’Afrique est l’un des marchés prioritaire pour le Québec sur les plans économique, environnemental et social, a-t-elle relevé, soulignant dans ce cadre l’importance de travailler davantage avec le Maroc.



La vision africaine du Québec prévoit le développement d’actions concrètes gagnants-gagnants, a-t-elle dit, affirmant par ailleurs que la francophonie constitue aussi une belle plateforme pour développer davantage la coopération avec le Maroc.



Après avoir insisté sur l’importance de travailler auprès des jeunes et des femmes et de développer le secteur du numérique, Mme Girault s’est félicitée de la place qu’occupe l’importante communauté marocaine établie au Québec.



Pour sa part, Mme Boucetta a affirmé que le Maroc et le Québec entretiennent d’excellentes relations, faisant savoir que cet entretien a été l’occasion de réaffirmer la volonté de renforcer et diversifier le partenariat entre les deux parties.



Un ensemble de sujets ont été abordés lors de cette entrevue notamment la coopération dans le domaine de l’enseignement et la francophonie, a ajouté la secrétaire d'Etat.



Evoquant l'Afrique, Mme Boucetta a affirmé que l'entretien avec la ministre québécoise a été l'occasion de souligner le leadership du Roi Mohammed VI et d'aborder les questions du développement durable, de la jeunesse et les projets innovants dans le cadre du digital.



Le Maroc et le Québec peuvent travailler sur un ensemble de secteurs dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, a-t-elle assuré.



Mme Nadine Girault conduit une importante mission économique au Maroc dans le cadre de sa première tournée en Afrique.



Cette mission économique, qui se poursuit jusqu’au 22 juin, "a pour objectif de positionner le Québec dans les domaines économiques porteurs de l'Afrique du Nord", a indiqué la ministre dans un communiqué, affirmant qu’elle entend à travers ce déplacement amorcer le déploiement de la "vision Afrique" du Québec.