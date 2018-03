Le Maroc, ‘’un pays passionnant’’ (patron de la Sonaca)

Interrogé dans le cadre d’un entretien publié, samedi, par le journal belge La Libre Belgique sur l’endroit où il ‘’se ressource quand il a besoin de calme’’, le patron de Sonaca a indiqué qu’outre le tennis, il ‘’aime beaucoup aller à Marrakech’’.



‘’J’aime beaucoup aller à Marrakech. Depuis longtemps, j’ai une vieille maison dans la médina, au milieu de la communauté marocaine. J’y suis tout de suite déconnecté. Quand on est là, on se rend compte que nos petits problèmes belgo -belges, parfois, ce n’est rien’’, a-t-il dit.



‘’Je m’adapte très bien à la vie à Marrakech. Il faut s’attendre à être surpris’’, s'est émerveillé M. Delvaux, expliquant que ‘’la qualité de vie y doit beaucoup à la lumière, au climat. Mais pas seulement’’. ‘’Les Marocains sont très accueillants. L’organisation, le contrôle social y sont forts. C’est un pays passionnant qui me permet de faire de belles coupures’’, a-t-il ajouté .