Le Maroc, un "pays modèle" en Afrique en matière de croissance économique (vice-ministre tchèque des AE)

Le Maroc est un pays modèle parce qu'il a su "stabiliser son économie et atteindre la prospérité", d'où l’importance de renforcer les relations bilatérales, a déclaré M. Tlapa lors d’une conférence de presse au terme de ses entretiens avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.



"Nous œuvrons afin d’encourager les investissements tchèques au Maroc, qui représente pour la Tchéquie une porte d’entrée en Afrique francophone et anglophone ainsi qu'un facilitateur d’échanges, notamment dans le domaine économique", a-t-il poursuivi, notant que son pays est également porteur d’opportunités pour les Marocains.



Dans ce sens, le vice-ministre tchèque a fait savoir que son pays est prêt à accueillir des délégations économiques marocaines et à programmer des visites de missions tchèques au Maroc, et ce, afin de renforcer la coopération dans ce domaine.



Au sujet de la migration, il a salué la politique d’intégration adoptée par le Maroc, affirmant que la République Tchèque "soutient pleinement" les efforts inlassables qu’il déploie en la matière.



Dans cette même veine, M. Tlapa a félicité le Royaume pour sa politique sécuritaire, soulignant l’importance de renforcer davantage les relations de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, qui mettent en péril la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.



De son côté, Mme Boucetta a indiqué que cette réunion a été l’occasion de mettre l’accent sur l’excellence des relations entre le Maroc et la République Tchèque aux niveaux politique, économique et social.



Les entretiens ont également permis d’examiner les moyens à même de renforcer la coopération, notamment dans le cadre du partenariat tripartite et de discuter des questions d’intérêt commun en matière d’immigration, de lutte anti-terroriste, de renforcement du partenariat économique, de développement des infrastructures et de la promotion de l’expertise africaine, a fait savoir la secrétaire d’Etat.



En 2016, l'économie tchèque reposait principalement sur l'industrie (32,1%), le commerce de gros et de détail, les transports, les services d'hébergement et de restauration (18,6%), ainsi que sur l'administration publique, la défense, l'éducation, la santé et les services sociaux (14,7%).



Atlasinfo vaec MAP