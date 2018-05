Le Maroc, un "pays à fort potentiel", représente une "grande" opportunité pour le commerce américain (Myron Brilliant)

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ses entretiens avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, M. Brilliant a souligné que "le Maroc est non seulement une destination d’export pour les Etats-Unis, mais également un hub commercial vers l’Afrique".



M. Brilliant a, en outre, fait part de la volonté des Etats Unis de renforcer la coopération commerciale avec le Maroc particulièrement entre les secteurs privés et publics et dans les domaines des nouvelles technologies d’information, de l’agroalimentaire, des infrastructures ainsi que des énergies renouvelables.



Il a également indiqué que les deux parties sont appelées à déployer davantage d'efforts pour raffermir ces liens de coopération, rappelant à cet égard l’accord de libre-échange qui lie les deux pays et qui est entré en vigueur le 1 janvier 2006.



Dans ce sens, il a mis en avant l’expérience de la Chambre de commerce américaine, qui dispose d’un réseau de plus de trois millions membres, dont des multinationales, des entreprises et des organisations professionnelles, outre son expertise en matière d'établissement de mécanismes institutionnels et des politiques commerciales entre les Etats-Unis et les autres pays du monde.