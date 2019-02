Le Maroc, un catalyseur du développement hôtelier et touristique en Afrique (opérateur hôtelier)

Le Maroc est un catalyseur du développement hôtelier et touristique en Afrique du Nord et en Afrique francophone, a soutenu, jeudi à Marrakech, Ramsay Rankoussi, vice-président du développement pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique francophone au Radisson Hotel Group.



"Le Maroc est une priorité pour nous du fait de son positionnement géographique entre l'Europe et le reste du continent et grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, qui a fait de Casablanca un vrai hub d'entrée, notamment après la récente extension de l'aéroport international Mohammed V qui permet d'augmenter le nombre d'arrivées", a indiqué M. Rankoussi dans une déclaration à l'agence MAP.



"L'ensemble de ces éléments ont fait que nous disposons d'ores et déjà d'une unité opérationnelle à Marrakech et d'une seconde en développement à Casablanca et qui devrait ouvrir, au plus tard, à la fin du troisième trimestre 2019", a relevé M. Rankoussi en marge du Forum de l'investissement hôtelier en Afrique (FIHA).



“Notre ambition ne s'arrête pas là puisque dans le cadre de notre stratégie de développement nous aimerions renforcer davantage notre présence, dans les divers segments (ndlr : hôtels 3 à 5 étoiles), dans les villes de Casablanca, Rabat et Tanger", a-t-il ajouté, notant que dans le cadre du développement du tourisme balnéaire, une expansion pourrait être envisagée au niveau d'Agadir et d'El Jadida.



Le groupe envisage, par ailleurs, d'ouvrir cinq autres hôtels en Afrique en 2019, dont quatre sur le marché francophone, avec notamment le premier hôtel de marque internationale au Niger au deuxième trimestre de cette année, a fait savoir M. Rankoussi, précisant que cela devrait porter le portefeuille africain du groupe à plus de 50 hôtels en activité avant la fin de l'année.



Organisé les 7 et 8 février par Bench Events avec le soutien de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), le Forum de l'investissement hôtelier en Afrique réunit les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest pour développer leurs économies et soutenir les investissements dans le secteur de l'hôtellerie, notamment dans les projets touristiques, les infrastructures, les loisirs et le développement des hôtels dans la région.



Le Forum, qui rassemble les acteurs influents clés sur le marché africain de l'investissement hôtelier, entend mettre en relation les chefs d'entreprises des marchés internationaux et locaux afin de stimuler les investissements dans les infrastructures touristiques et les projets de développement hôtelier à travers le continent.