Le Maroc, un acteur important auprès des grandes multinationales opérant dans les énergies renouvelables

Les projets que le Maroc a lancés ces dix dernières années dans le domaine des énergies renouvelables en ont fait un "acteur important" auprès des grandes multinationales opérant dans ce secteur, écrit mardi le journal émirati "Al Ittihad".



Le Maroc déploie de grands efforts pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles à travers des solutions favorisant le développement des énergies renouvelables qui font désormais office d'un "choix stratégique", souligne le quotidien à grand tirage.



Dans ce sens, le Maroc a fixé l'objectif de porter à 42 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national d'ici à 2020 et à 52 % à l'horizon de 2030, peut-on encore lire.



Le Royaume, qui dispose d'énormes potentialités, a fait sienne, depuis une décennie, une politique volontariste et ambitieuse en matière des énergies renouvelables comme alternative permettant une faible émission du gaz à effet de serre, poursuit le journal, mettant en avant le modèle marocain de production de l'énergie solaire lancé en 2009 et qui ambitionne d'atteindre 2000 MW.



Une série de grands projets ont été ainsi mis en route, dont complexe solaire de Ouarzazate, la centrale thermo-solaire de Ain Bani Mathar, l'extension du parc éolien en plus des nouvelles centrales hydro-électriques.



Le journal émirati a, à cet égard, mis en exergue l'élan que le Roi Mohammed VI a imprimé au développement des énergies propres, ajoutant que le Maroc, acteur engagé sur les plans régional et international, continue d'apporter son soutien aux efforts internationaux visant à faire face aux défis découlant des dérèglements climatiques.



Le Royaume, fait observer le quotidien émirati, s'est aussi engagé à faire de la problématique climatique une priorité au niveau du continent de même qu'il oeuvre à sensibiliser la communauté internationale quant à la nécessité d'appuyer les efforts de l'Afrique en matière climatique.