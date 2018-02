"Le Maroc sur la ligne de front" : la stratégie sécuritaire marocaine analysée par Alain Jourdan

Le journaliste et écrivain français Alain Jourdan vient de publier un nouvel ouvrage intitulé: "Le Maroc sur la ligne de front" qui traite de l’expérience du Royaume en matière de lutte antiterroriste et de déradicalisation.



Paru à "Sept Editions", cet ouvrage (220 pages de taille moyenne) décrit l’action du Royaume sur l’échiquier mondial de la lutte contre le terrorisme, tant sur le plan diplomatique que par l’entraide judiciaire et policière. Il se décline en cinq volets qui s’attardent sur les défis internes du Maroc en matière de sécurité, coopération internationale dans ce domaine, le parcours de certains terroristes, les connexions terroristes et le combat idéologique.



Mettant en relief la stratégie préventive et sécuritaire du Royaume, l’auteur souligne, à travers ce livre, que l’approche avant-gardiste du Maroc lui a permis de démanteler des dizaines de cellules terroristes entre 2015 et 2017, d’éviter nombre d’attentats sur son territoire et en Europe, et de faire figure d’exception dans le monde arabe en matière de lutte contre le terrorisme.



Pour l’auteur de cet ouvrage, le Royaume a lancé, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, des programmes ambitieux pour prévenir la radicalisation et renforcer l’enseignement religieux. Il a ainsi puisé dans son histoire et ses traditions pour rappeler les valeurs fondatrices de l’Islam du «juste milieu», l’islam de la paix, de l’amour, de la réconciliation, et de la connaissance.



Ce combat place le Maroc sur une ligne de front invisible où les détenteurs de la connaissance et de la sagesse font face aux prêcheurs de la haine, estime Alain Jourdan, notant que la connaissance acquise par le Royaume sur les réseaux islamistes, qu’il s’agisse de Daech ou Al Qaida, en fait désormais un allié précieux.



Lauréat du Prix Bouvier 2012, Alain Jourdan a mené une longue carrière de journaliste d’investigation avant d’embrasser, en 2009, la fonction de correspondant permanent auprès de l’ONU, rendant ainsi compte des négociations sur le nucléaire iranien ou encore la crise syrienne.



Avec la montée de l’Islam radical, il s’intéresse aussi au problème du terrorisme religieux en rejetant les approches partisanes et les amalgames.