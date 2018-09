Le Maroc souhaite faire du développement socio-économique en Afrique l’un des axes majeurs de la coopération sino-africaine (Jazouli)

Le Maroc a fait part, dimanche à Pékin, de sa volonté d'œuvrer pour faire du développement socio-économique du continent africain l’un des axes majeurs de la coopération sino-africaine.



"Le Maroc est disposé à travailler avec ses partenaires africains et chinois pour faire du développement socio-économique du continent africain l’un des axes majeurs de la coopération sino-africaine, conformément à la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné M. Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine.



Dans une allocution lors de la 7ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC 2018), M. Jazouli a relevé l’importance de l’initiative "la Ceinture et la Route", une vaste initiative de coopération qui devra contribuer à l’émergence de l’Afrique.



L'initiative, proposée par la Chine en 2013, vise à construire un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique le long des anciennes routes commerciales de la Route de la soie.



Cette conférence ministérielle, tenue à la veille du 3ème Sommet du FOCAC (Pékin, les 3 et 4 septembre 2018) a pour objectif de finaliser la Déclaration et le Plan d’action triennal de Beijing (2019-2021).



Tenu sous le thème "La Chine et l’Afrique: vers une communauté encore plus forte avec un avenir commun grâce à une coopération gagnant-gagnant", le sommet du FOCAC connait la participation d'un grand nombre de dirigeants africains, ainsi que le président de la Commission de l'UA, le Secrétaire général de l'ONU et 27 organisations internationales et régionales africaines.



La Chine s'appuie sur ce sommet pour aligner l'initiative "la Ceinture et la Route" sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA), le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, et les stratégies de développement respectives des différents pays africains.