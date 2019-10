Le Maroc signe le traité de l'Agence africaine du médicament

Le Maroc a signé, mardi à Addis-Abeba, le traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament (AMA) en tant qu’agence spécialisée de l’Union africaine.



Le traité a été signé par l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi, en présence de Mme l’Ambassadeur Namira Negm, Directrice du bureau du conseiller juridique du Président de la Commission de l’Union africaine.



La signature de ce traité rapproche le Maroc encore plus des instruments juridiques de l’Union africaine et s’inscrit en parfaite ligne droite avec son leadership et sa notoriété en matière de production des produits pharmaceutiques en Afrique, a souligné M. Arrouchi.



L’adhésion du Royaume en faveur de la ratification du traité relatif à la création de l'AMA, adopté lors du sommet de l'Union africaine, tenu février dernier à Addis-Abeba, s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc en faveur de l’intégration et le développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique, a relevé le diplomate marocain lors de la cérémonie de signature de ce traité.



«Le Maroc fait partie des pays les plus structurés au niveau de l’industrie pharmaceutique en Afrique. Nous espérons qu’avec cette Agence, les entreprises africaines des médicaments deviendront très compétitives en matière de production des médicaments tant au niveau qualité que quantité, sur le Continent, ce qui devrait permettre au citoyen africain un meilleur accès à ces produits vitaux», a soutenu le Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU.



Cette action, a-t-il ajouté, constitue un pas en avant dans le cadre de l’intégration africaine et consacre une confiance mutuelle au sein de notre continent conformément aux Orientations du Roi Mohammed VI selon lesquelles «l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique».



A noter que le continent africain ne produit que 3 PC de sa production de médicaments, alors que 95 PC des médicaments consommés en Afrique sont importés. L’essentiel de cette production se fait au Maroc et en Afrique du Sud, souligne-t-on.



L’objectif principal de l’AMA est l’amélioration des capacités des Etats membres et des Communauté économiques régionales à règlementer les produits médicaux en vue d’améliorer l’accès à des produits médicaux efficace et de faciliter l’harmonisation de la réglementation des médicaments afin d’atteindre des normes internationalement acceptables, fournir un environnement réglementaire favorable à la recherche et le développement pharmaceutique, la production locale et le commerce à travers les pays africains et de renforcer la coordination entre les pays africains pour une protection de la santé publique contre les risques liés à l’utilisation des médicaments de qualité inférieure, a-t-on indiqué.