Le Maroc se dotera de 19 centres d'enfouissement et de valorisation des déchets à fin 2019 (El Ouafi)

Mme El Ouafi, qui intervenait lors d’une rencontre organisée, en fin de semaine à Fès, sur le bilan du projet ‘’pour une gestion efficace et efficiente des déchets au Maroc’’, a assuré que l’enfouissement et la valorisation de déchets constituent ‘’une priorité’’ pour son département, notant que le défi actuel est de transformer 25 décharges non-contrôlées en centres d’enfouissement et de valorisation.



Un débat sur les modes de gestion efficaces est en cours dans le cadre du nouveau modèle de développement du Royaume, a fait savoir la secrétaire d’Etat lors de cette rencontre, initiée par l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT), ajoutant que le Maroc est l’un des pays les plus exposés aux changements climatiques au vu de sa position géographique.



Au cours de cette rencontre, les responsables de l’AESVT ont présenté les recommandations issues des différentes rencontres de consultation au sujet de l’étude technique d’évaluation de la loi 28-00 sur la gestion des déchets et le programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés et les cahiers de charge des sociétés de la gestion déléguée.



L’association a appelé, dans ce cadre, à la révision de cette loi et la redéfinition juridique des déchets, qui constituent une richesse nécessitant une valorisation, de même qu’elle a recommandé la révision des cahiers de charge pour mieux l’adapter aux mutations actuelles.



Le président de l’AESVT, Omar El Ouidadi, a indiqué, de son côté, que le projet ‘’pour une gestion efficace et efficiente des déchets au Maroc’’ a permis l’organisation de plusieurs rencontres de concertation et de tables rondes pour renforcer les plaidoiries en matière de gestion des déchets, faisant état de la participation de 20 établissements scolaires de Fès et de Tanger à ce programme.



Créée en 1994, l’AESVT Maroc est une association nationale, à but non lucratif, constituée d’un réseau de 35 sections partout au Maroc, regroupant plus de 2.000 membres actifs et 10.000 volontaires. Elle gère un réseau de 18 Centres d’Éducation à l’environnement (CEE).



L'AESVT Maroc vise, à travers ses différents programmes et projets locaux et nationaux, la promotion de la culture scientifique en matière d’éducation à l’environnement, à la santé et au développement durable.