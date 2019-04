Le Maroc remporte deux médailles au marathon handisport de Londres

Les deux athlètes marocains sacrés dans cette compétition sont El Amine Chentouf (médaille d'or dans la catégorie T12 réservée aux non voyants) et Abdelhadi El Harti (médaille de bronze dans la catégorie T46, amputés). Les deux athlètes ont été décorés par le Prince Harry, Duc de Sussex.



Chentouf a décroché la médaille d'or, catégorie T12, en réalisant un temps record de 2h21min23s, devançant l’Espagnol Alberto Suarez Laso (détenteur d'une médaille d'or au Marathon de Londres en 2018) et le Japonais Tadashi Horikoshi (médaille de bronze au championnat mondial de 2015).



Chentouf avait déjà remporté une médaille d'argent dans ce marathon l'année dernière. En 2016, il avait battu le record (catégorie T11/12), en signant sa 3ème victoire consécutive dans cette compétition avec un chrono de 2h 21mn et 33s.



La même année, l'athlète marocain a remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, dans la catégorie marathon.



Pour sa part, Abdelhadi El Harti s'est classé 3ème dans la catégorie T46, derrière l’Australien Michael Roger et le Britannique Derek Rae, avec un temps de 2h30min 44s.



Créé en 1981, le marathon de Londres est l'une des six prestigieuses courses reconnues "World Marathon Majors". Il a accueilli cette année quelque 40.000 concurrents.