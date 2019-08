Le Maroc prend part au 2e Forum Sino-arabe de coopération dans le domaine de la santé

Le Maroc est représenté à ce conclave par une délégation conduite par de la santé ministre de la santé M. Anas Doukkali en compagnie de l’ambassadeur du Royaume en Chine, M. Aziz Mekouar, et du directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires au ministère de la Santé, M. Abdelilah Boutaleb.



M. Doukkali, qui a co-présidé la séance inaugurale de cette manifestation avec son homologue chinois, Ma Xiaowei, s’est félicité de l’excellence des relations entre le Maroc et la Chine en relevant que l’initiative «La Ceinture et la Route», lancée par le Président Chinois Xi Jinping, a insufflé une nouvelle dynamique à la coopération sino-arabe et aux objectifs du partenariat stratégique entre les deux parties.



Il a relevé que ce Forum offre une plateforme idéale pour échanger sur les expériences et les stratégies des pays arabes dans le domaine de la santé et offre l’opportunité de tirer profit de l’expérience chinoise.



Cette rencontre offre l’occasion aux deux parties d’explorer de nouvelles pistes de coopération dans la perspective d’initier des programmes communs visant à renforcer les prestations de santé pour le bien être des citoyens, conformément aux engagements internationaux pour la réalisation des objectifs du développement durable.



Ce Forum intervient à un moment où les défis de la santé se posent avec plus d’acuité, notamment l’engagement international de généraliser la couverture médicale à même de garantir aux populations des prestations de santé de qualité à des coûts abordables, a-t-il dit, formulant le souhait qu’une telle manifestation puisse déboucher sur des initiatives effectives de partenariat dans l’objectif commun de parvenir à des systèmes de santé inclusifs et bénéfiques à tous.



Pour sa part, le ministre Chinois de la santé a salué le niveau des relations entre la Chine et les pays arabes dans divers domaines et qui ont pris une nouvelle dimension avec le Forum de coopération sino-arabe et l’initiative «La Route et la Ceinture».



La Chine, qui est désormais le premier partenaire commercial des pays arabes, accorde un intérêt particulier à la coopération dans le domaine de la santé à travers l’échange d’expertises, le renforcement de la formation des ressources humaines dans le secteur de la santé, le transfert des technologies médicales et la lutte contre les maladies et les épidémies, a-t-il dit.



M. Xiaowei a tenu à rappeler, à cet égard, que la Chine a conclu des accords de coopération dans le secteur de la santé avec 13 pays membres de la Ligue Arabe, en plus d’un effectif de 307 praticiens déployés dans huit pays arabes.



La Chine ira de l’avant dans cette coopération à travers le déploiement de nouvelles équipes médicales dans les pays arabes, l’approfondissement de la coopération entre les établissements hospitaliers des deux parties, dans l’esprit de la coopération sud-sud, a-t-il assuré.



Au programme de ce Forum, qui se tient sous le signe «L’approfondissement de la coopération sino-arabe dans le secteur de la santé et édification commune de nouvelles voies de la soie», une série de tables rondes et ateliers sur divers thématiques de la santé. La rencontre sera marquée par le lancement de l’Initiative de Pékin pour la coopération sino-arabe dans le secteur de la santé pour l’année 2019.