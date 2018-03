Le Maroc prend part à Alger aux travaux de la 35ème session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur

Cette session sera marquée par la présentation du Rapport du Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur sur les activités du Secrétariat général, du projet d'un plan d'étape pour la mise en œuvre de la stratégie arabe relative à la sécurité intellectuelle, du projet d'un sixième plan d'étape pour la stratégie arabe de la sécurité routière, outre le projet d'un neuvième plan sécuritaire arabe et le projet d'un septième plan médiatique arabe pour la sensibilisation sécuritaire et la prévention de la criminalité.



Les délégations participant à cette session vont examiner les rapports issus des congrès et réunions organisés sous l’égide du Secrétariat général du Conseil, ainsi que les recommandations issues des réunions mixtes avec les instances arabes et internationales durant l’année 2017, outre des dispositions relatives au projet de la convention sécuritaire entre les pays membres de la Ligue des Etats arabes.